У Криму під час референдуму триває масова агітація «за Росію»

У день «всекримського референдуму» триває масова агітація на підтримку першого питання, внесеного до бюлетенів. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На багатьох вулицях Сімферополя, інших населених пунктів півострова, на головних автодорогах автономії залишаються встановлені раніше тисячі сіті-лайтів і білбордів із закликами голосувати за приєднання до Росії.

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Також свідки повідомляють про велику кількість мобільних груп, які ходять багатоповерховими будинками і районами приватної забудови, стукають у помешкання і закликають проголосувати. Спостерігається багато груп з виборчими скриньками, які в супроводі людей у міліцейській формі ходять по квартирах і будинках з пропозицією голосувати вдома.