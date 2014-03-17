МЗС Росії вирішив замість Ради федералізувати Україну
Росія закликає до створення Групи підтримки для України за участю США, ЄС, метою якої стане надання Криму «права визначити свою долю відповідно до результатів референдуму, що відбувся 16 березня».
Про це сказано в заяві МЗС Росії про створення Групи підтримки для України.
"Як неодноразово роз'яснювалося російською стороною, нинішня ситуація в Україні створена не нами, а є результатом глибокої кризи української держави, що призвела до поляризації суспільства і різких загострень антагонізму між різними частинами країни. Саме на сприяння подоланню цих суперечностей мають бути спрямовані зусилля міжнародної спільноти. Керуючись цим завданням і з урахуванням звернень до нас з боку США і європейських держав, ми підготували і передали тиждень тому нашим основним партнерам у США, Європі та інших регіонах російські пропозиції про те, як могло б бути організовано зовнішнє сприяння тим крокам, які повинні вжити самі українці для виходу з кризи. З цією метою ми запропонували сформувати компактну Групу підтримки для України в складі прийнятному для всіх українських політичних сил", - наголошується в повідомленні.
Однією з цілей Групи повинно стати "визнання і поважання права Криму визначити свою долю відповідно до результатів вільного волевиявлення його населення у ході проведеного 16 березня 2014 року референдуму".
Як пояснюють в МЗС РФ, цілями Групи підтримки також має стати заохочення українців до здійснення таких першочергових дій: негайно виконати зобов'язання, що містяться в Угоді про врегулювання ситуації в Україні від 21 лютого 2014 р., з вилучення нелегальної зброї, звільнення незаконно зайнятих будівель, вулиць і площ, а також з організації об'єктивного розслідування актів насильства в грудні 2013 р. - лютому 2014 року; без зволікання скликати за рішенням Верховної Ради України конституційні збори з рівним представництвом усіх українських регіонів для підготовки нової федеративної конституції (відповідно до якої будуть закріплені принципи верховенства закону, захисту прав людини і всіх національних меншин, свободи слова та діяльності політичних партій і засобів масової інформації, а також інші принципи, що забезпечують політичний лад України як демократичної федеративної держави, що володіє суверенітетом і нейтральним військово-політичним статусом; російській мові поряд з українською буде надано статус другої державної мови, а решті мов - статус відповідно до Європейської конвенції про регіональні мови і мови меншин; регіони будуть самостійно прямим голосуванням обирати органи своєї законодавчої і виконавчої влади і мати широкі повноваження, що відображають культурно-історичну специфіку кожного з них, у питаннях економіки і фінансів, соціальної сфери, мови, освіти, зовнішніх міжрегіональних зв'язків, при забезпеченні захисту прав національних меншин, що проживають у кожному суб'єкті федерації); відразу після схвалення нової конституції має бути призначено проведення при широкому і об'єктивному міжнародному спостереженні загальнонаціональних виборів вищих органів державної влади України з одночасним проведенням виборів органів законодавчої і виконавчої влади в кожному суб'єкті федерації.
Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.
16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.
ЄС і США заявили, що не визнають референдум.