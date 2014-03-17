МЗС Росії вирішив замість Ради федералізувати Україну

Про це сказано в заяві МЗС Росії про створення Групи підтримки для України.

"Як неодноразово роз'яснювалося російською стороною, нинішня ситуація в Україні створена не нами, а є результатом глибокої кризи української держави, що призвела до поляризації суспільства і різких загострень антагонізму між різними частинами країни. Саме на сприяння подоланню цих суперечностей мають бути спрямовані зусилля міжнародної спільноти. Керуючись цим завданням і з урахуванням звернень до нас з боку США і європейських держав, ми підготували і передали тиждень тому нашим основним партнерам у США, Європі та інших регіонах російські пропозиції про те, як могло б бути організовано зовнішнє сприяння тим крокам, які повинні вжити самі українці для виходу з кризи. З цією метою ми запропонували сформувати компактну Групу підтримки для України в складі прийнятному для всіх українських політичних сил", - наголошується в повідомленні.

Однією з цілей Групи повинно стати "визнання і поважання права Криму визначити свою долю відповідно до результатів вільного волевиявлення його населення у ході проведеного 16 березня 2014 року референдуму".

Як пояснюють в МЗС РФ, цілями Групи підтримки також має стати заохочення українців до здійснення таких першочергових дій: негайно виконати зобов'язання, що містяться в Угоді про врегулювання ситуації в Україні від 21 лютого 2014 р., з вилучення нелегальної зброї, звільнення незаконно зайнятих будівель, вулиць і площ, а також з організації об'єктивного розслідування актів насильства в грудні 2013 р. - лютому 2014 року; без зволікання скликати за рішенням Верховної Ради України конституційні збори з рівним представництвом усіх українських регіонів для підготовки нової федеративної конституції (відповідно до якої будуть закріплені принципи верховенства закону, захисту прав людини і всіх національних меншин, свободи слова та діяльності політичних партій і засобів масової інформації, а також інші принципи, що забезпечують політичний лад України як демократичної федеративної держави, що володіє суверенітетом і нейтральним військово-політичним статусом; російській мові поряд з українською буде надано статус другої державної мови, а решті мов - статус відповідно до Європейської конвенції про регіональні мови і мови меншин; регіони будуть самостійно прямим голосуванням обирати органи своєї законодавчої і виконавчої влади і мати широкі повноваження, що відображають культурно-історичну специфіку кожного з них, у питаннях економіки і фінансів, соціальної сфери, мови, освіти, зовнішніх міжрегіональних зв'язків, при забезпеченні захисту прав національних меншин, що проживають у кожному суб'єкті федерації); відразу після схвалення нової конституції має бути призначено проведення при широкому і об'єктивному міжнародному спостереженні загальнонаціональних виборів вищих органів державної влади України з одночасним проведенням виборів органів законодавчої і виконавчої влади в кожному суб'єкті федерації.

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

ЄС і США заявили, що не визнають референдум.