До списку санкцій ЄС включені командувачі російських ЗС і члени Ради Федерації

Санкції проти зазначених осіб передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування активів, передає РБК.

У список увійшли сім членів Ради Федерації: 1. Озеров Віктор Олексійович (р.1958) - голова комітету з безпеки і оборони Ради Федерації; 2. Джабар Володимир Михайлович (р.1952) - перший заступник голови комітету у міжнародних справах Ради Федерації; 3. Клішас Андрій Олександрович (р.1972) - голова комітету з конституційного права Ради Федерації; 4. Рижков Микола Іванович (р.1929) - член комітету з федеральним проблем, регіональної політики та Північ Ради Федерації; 5. Бушмин Євген Вікторович (р.1958) - заступник спікера Ради Федерації; 6. Тотунов Олександр Борисович (р.1957) - член комітету з культури, науки та інформації Ради Федерації; 7. Пантелєєв Олег Євгенович (р.1952) - перший заступник голови комітету з парламентських питань Ради Федерації.

Під санкції також потрапили три представника Держдуми: 8. Миронов Сергій Михайлович (р.1953) - член Ради Держдуми, голова партії "Справедлива Росія"; 9. Железняк Сергій Володимирович (р.1970) - заступник спікера Держдуми. 10. Слуцький Леонід Едуардович (р.1968) - голова комітету Держдуми з СНД.

Завершують список троє російських високопоставлених військових: 11. Вітко Олександр Вікторович (р.1961) - віце-адмірал, командуючий Чорноморським флотом; 12. Сидоров Анатолій Олексійович - командувач російським західним військовим округом; 13. Галкін Олександр - голова Південного військового округу Росії.

Всього в санкційний список потрапила 21 людина.

Як повідомляв УНІАН, середтих, хто потрапив під санкції - вісім представників Криму.

1. Сергій Аксьонов, прем'єр-міністр Криму, якого не визнає Київ;

2. Володимир Константинов, спікер кримського парламенту;

3. Рустам Темиргалієв, віце-прем'єр уряду автономії;

4. Денис Березовський, колишній командувач ВМС України;

5. Олексій Чалий, самопроголошений мер Севастополя;

6. Петро Зима, невизнаний Києвом начальник СБУ в Криму ("СБ Криму");

7. Юрій Жеребцов, помічник спікера парламенту Криму, активний організатор референдуму;

8. Сергій Цеков, віце-спікер парламенту автономії.