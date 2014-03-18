Росію вигнали з G8

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, відмовившись від візиту до Москви, пояснив свій вчинок тим, що зараз «це недоречно».

В інтерв'ю радіо Europe-1 він заявив, що Росія зараз повністю ізольована, а дії східного сусіда України викликали негативну реакцію як в ЄС, США, так і в Японії, навіть Китай, зазначив міністр, під час голосування в ООН утримався, хоча зазвичай голосує разом із Росією.

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Міністр також зазначив, що зараз членство Росії в G8 призупинено, а подальші дії будуть залежати від поведінки влади країни.