'Гірше вже не буде': The New Yorker розкрив, як Зеленський і Путін сприймають війну в Ірані

Конфлікт на Близькому Сході посилює глобальну напруженість і змінює баланс сил у війні РФ проти України.

Війна в Ірані дедалі сильніше впливає на перебіг російсько-українського конфлікту, поглиблюючи економічні й військові виклики та змінюючи геополітичний баланс. Лідери України та Росії по-різному оцінюють наслідки цієї кризи, пише The New Yorker.

Зеленський: Україні бракує зброї через Близький Схід

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Берліна заявив, що війна на Близькому Сході вже впливає на можливості Києва отримувати допомогу від США.

В інтерв’ю він зазначив:

"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї".

За його словами, дефіцит систем ППО, зокрема Patriot, пов’язаний із тим, що ресурси США спрямовуються на протидію іранським атакам у регіоні.

"У нас зараз такий дефіцит, що гірше вже не буде", – додав Зеленський.

Президент також попереджав про нові масовані атаки Росії: "Зараз у небі над Україною багато "Шахедів"… Можливо, будуть задіяні й ракети".

Невдовзі після цього РФ здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак, застосувавши сотні дронів і десятки ракет.

Економічний ефект: Росія отримує вигоду

Водночас війна в Ірані створила вигідні умови для Кремля. Після атак Тегерана на енергетичну інфраструктуру та блокування Ормузької протоки ціни на нафту різко зросли.

За даними аналітиків, доходи Росії від експорту нафти значно збільшилися. Експертка Тетяна Мітрова зазначає:

"Стратегічна ціна полягала в тому, щоб дати Москві більше готівки, стійкості та можливостей для продовження своєї війни".

Правитель РФ Володимир Путін, за оцінками експертів, використовує ситуацію для посилення своїх позицій і підтримки Ірану як союзника.

За інформацією західних джерел, Москва надає Тегерану розвідувальні дані та дипломатичну підтримку. Аналітики вважають, що Кремль прагне продемонструвати свою роль глобального гравця. Дослідниця Ханна Нотте зазначила:

"Росія намагається показати, що вона все ще є силою, з якою доводиться рахуватися".

Вона також додала, що конфлікт "виявляє певну слабкість США… військові дії йдуть не за планом".

Що каже Європа

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас підкреслила прямий зв’язок між війнами: "Ці війни дуже тісно пов'язані". Вона наголосила, що для зменшення напруги на Близькому Сході необхідний також тиск на Росію.

Окремим фактором стає поширення дронових технологій, які активно використовують як Іран, так і Росія. Водночас Україна намагається компенсувати нестачу ресурсів власними розробками.

Експерт Тімоті Еш попереджає, що скорочення постачання ППО Україні може мати стратегічні наслідки:

"Це спонукатиме Путіна довше залишатися в Україні… він побачить слабкість Заходу... Це означає, що війна триватиме довше".

Війна в Ірані вже спричинила зростання цін на паливо, нестабільність ринків і проблеми з постачанням енергоносіїв у світі.

Аналітики сходяться на думці, що конфлікт на Близькому Сході не лише загострює глобальну кризу, а й безпосередньо впливає на хід війни в Україні, посилюючи позиції Росії та ускладнюючи ситуацію для Києва.

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, американські спецслужби за дорученням Білого дому вивчають, як Іран може відреагувати на сценарій, за якого Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосить перемогу у двомісячній війні та почне виведення американських військ.

Водночас стало відомо, що Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої та виснажливої блокади Ірану. За даними The Wall Street Journal, таке рішення було озвучене під час останніх нарад у Ситуаційній кімнаті.

Вас також можуть зацікавити новини: