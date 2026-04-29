Після поразки Орбана угорський дизель повернеться в Україну: що буде з цінами на АЗС

Україна вже цього тижня може відновити імпорт дизельного палива з Угорщини, який припинили після зупинки транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба" наприкінці січня. Про це профільному виданню enkorr повідомили джерела знайомі з ситуацією.

"Очікується, що в травні з цього напрямку надійде близько 50 тис. тонн ресурсу, що майже дорівнює січневим обсягам", - зазначають журналісти.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН висловив думку, що повернення угорського дизелю на український ринок не вплине на вартість пального на АЗС.

"На стелах (АЗС, - УНІАН) нічого не зміниться. Ціни і так впали. Можливо, наступного тижня буде ще крок в напрямку зниження. Цього тижня поки все стоїть", - зауважив експерт, додавши, що зросло котирування газойлю, яке напряму впливає на вартість дизелю.

Експерт припускає, що пальне, швидше за все, буде використане на потреби Сил оборони.

"Їх законтрактувала "Укрнафта". Швидше за все це пальне піде на армію", - зазначив Льоушкін.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", в 2025 році імпорт дизельного пального з Угорщини становив майже 630 тис. тонн.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

12 лютого міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про припинення транзиту російського нафти трубопроводом "Дружба" через російську атаку.

18 лютого Угорщина припинила постачання дизельного пального в Україну. Як зазначив тоді угорський міністр закордонних справ Петр Сійярто, рішення ухвалене у відповідь на зупинку "Дружби".

22 квітня Україна перезапустила нафтопровід "Дружба". В ніч на 23 квітня Словаччина почала отримувати російську нафту з трубопроводу.

Вас також можуть зацікавити новини: