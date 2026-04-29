Не тільки Венеція: названо 17 туристичних напрямків, які можуть зникнути до кінця століття

Протягом наступних 80 років деякі з найвідоміших місць відпочинку в світі можуть опинитися під водою через підвищення рівня моря.

Вчені вже не перший рік б'ють на сполох, що італійська Венеція поступово йде під воду, і щосили шукають способи її порятунку – один божевільніший за іншого.

Однак Венеція – це далеко не єдиний популярний туристичний напрямок у світі, який може зникнути з лиця Землі до кінця 21 століття.

Як пише Daily Mail, протягом наступних 80 років деякі з найзнаковіших місць відпочинку в світі можуть бути поглинені рівнем моря, що постійно піднімається, і взагалі зникнути з мапи.

Відео дня

За прогнозами Міжурядової групи, до 2100 року зміна клімату призведе до середнього глобального підвищення рівня моря на 32-84 см. У той час як великі міста, такі як Новий Орлеан чи Токіо, зіткнуться з серйозними повенями, низькорозташовані острівні держави, такі як Мальдіви, Фіджі та Сейшельські острови, ризикують повністю зникнути.

Разом з тим експерти застерігають туристів від спроб терміново поїхати туди "побачити, поки не зникло", пояснюючи це тим, що збільшення кількості рейсів і потоку туристів може стати загрозою для місцевих жителів, туристів і навколишнього середовища, в результаті лише прискоривши їхній занепад.

"Найбільш очевидна проблема – це викиди. Додаткові далекі перельоти, що здійснюються спеціально для останніх поїздок, сприяють глобальному потеплінню та підвищенню рівня моря, а туризм загалом має значний вуглецевий слід. Багато вразливих островів також мають обмежені запаси води, транспортний простір і можливості реагування на надзвичайні ситуації", – пояснила засновниця туристичного порталу The Gap Decaders Іззі Ніколлс.

За її словами, коли кількість туристів різко зростає, наслідки проявляються швидко: від нестачі води та перевантаження каналізації до пошкоджених стежок і переповнених вулиць, що знижує якість життя місцевих жителів.

17 туристичних напрямків у світі, які можуть зникнути до кінця 21 століття

Мальдіви . Середня висота цього ланцюжка островів над рівнем моря становить всього 1,5 метра, а найвища точка – 2,3 метра, що робить їх найнижче розташованою країною у світі. Якщо рівень моря продовжить підніматися, близько 80% із 1100 Мальдівських островів можуть стати непридатними для життя до 2050 року. Кірібаті . Територія цієї острівної країни в Тихому океані знаходиться на небезпечно низькій висоті – всього три метри над рівнем моря. При цьому вода тут піднімається приблизно на 1,2 сантиметра на рік – у чотири рази швидше, ніж у середньому по світу, що робить її однією з країн, найбільш схильних до ризику зникнення в найближчі десятиліття. Багамські острови . Вчені припускають, що значна частина найбільш густонаселеного Багамського острова Нью-Провіденс може бути затоплена протягом 75 років, при цьому в міру просування води вглиб суші можуть утворюватися нові внутрішні лагуни. Ситуація ускладнюється вапняковим геологічним складом островів, який дозволяє морській воді просочуватися крізь землю, а це означає, що повені можуть відбуватися як знизу, так і з узбережжя. Фіджі . Цей тропічний рай, відомий своїми білосніжними пляжами та вулканічними ландшафтами, страждає не тільки через підвищення рівня моря, а й через екстремальні погодні явища, зокрема, смертоносні сильні дощі. Самоа . Однією з головних екологічних проблем для країни є втрата коралових рифів через підвищення температури океану. Ці рифи, у свою чергу, слугують природним захистом від потужних хвиль – якщо вони зникнуть, берегова лінія залишиться відкритою, що призведе до посилення ерозії та повеней. Сейшельські острови . Підвищення рівня моря тут загрожує не тільки землі, але й способу життя людей, адже більша частина місцевого населення та ключова інфраструктура розташовані вздовж узбережжя. Навіть незначне підвищення рівня моря або посилення штормових нагонів можуть мати серйозні наслідки, й існує ймовірність того, що більша частина країни може опинитися під водою протягом наступних 50-100 років. Тувалу . Ця острівна держава є одним із найяскравіших прикладів того, наскільки непередбачуваними можуть бути наслідки зміни клімату. Рівень моря там піднявся приблизно на 21 сантиметр за останні 30 років – майже вдвічі більше, ніж у середньому по світу. За оцінками ООН, до 95% території країни може бути затоплено до 2100 року. Маршаллові острови . Тут наслідки підвищення рівня моря вже помітні в таких районах, як столиця Маджуро, де земля, яка колись була над водою, тепер затоплена. Поступове зникнення суші відбувається вже в режимі реального часу, а не є віддаленою перспективою. Соломонові острови . В останні роки вчені висловлюють занепокоєння щодо довгострокового виживання цих островів. Підвищення рівня моря вже призвело до помітної ерозії, а в деяких випадках цілі невеликі острови зникли. Вануату . Ця країна вважається однією з найбільш схильних до стихійних лих у світі. Поряд із підвищенням рівня моря, ця країна в Меланезії регулярно стикається з потужними циклонами. Венеція. Знамените "плавуче місто" не просто прогинається під вагою надмірного туризму – воно повільно тоне в водах, що його оточують. За останні два десятиліття цей популярний туристичний центр пережив 18 сильних повеней через підвищення рівня моря. Дослідники з Національного інституту геофізики та вулканології повідомляють, що місто опускається приблизно на 1-2 міліметри на рік. Хоча влада активно шукає способи врятувати його, вчені вважають, що в гіршому випадку деякі частини міста можуть просто стати непридатними для життя – затоплені залишки можна буде побачити лише з підводного човна. Також, щоб зменшити навантаження на Венецію, туристам пропонують відвідати інші міста Італії, які пропонують схожі враження, наприклад, Матеру або Трієст. Палау . Ця країна в західній частині Тихого океану складається з понад 300 островів, однак більша частина її населення та інфраструктури зосереджена вздовж узбережжя, що робить значну частину країни вкрай вразливою до підвищення рівня моря, штормових нагонів та ерозії. Ознаки пошкоджень вже помітні: берегова лінія неухильно відступає, а рослинність ледве утримується на плаву. Прилеглі дороги також стають дедалі вразливішими до повеней та впливу хвиль. Острови Торресової протоки . Рівень моря в цьому регіоні неухильно підвищується в останні десятиліття, а повені вже завдали шкоди будинкам, посівам і берегоукріплювальним спорудам. Крім того, проникнення солоної води впливає на місцеву дику природу, скорочуючи доступ до традиційних джерел їжі. Бангладеш. До кінця століття країна може втратити до 17% своєї території через підвищення рівня моря, що потенційно може призвести до переміщення близько 20 мільйонів людей. Рівень води вздовж узбережжя може піднятися до 1,5 метра до 2100 року, а екстремальні погодні умови можуть ще більше збільшити це зростання. Мешканці сільських районів уже зараз змушені обирати між зміною способу життя та пошуком нового місця проживання через непередбачувані умови. Водночас проникнення солоної води та почастішання штормів ускладнюють сільське господарство та призводять до міграції. Нідерланди . Ця країна Західної Європи, відома своїми звивистими каналами та мостами, тривалий час справлялася з проблемою життя в умовах затоплення, оскільки понад чверть її території знаходиться нижче рівня моря. Близько 60% населення країни проживає в районах, схильних до ризику повеней, що робить країну вкрай вразливою до підвищення рівня моря, спричиненого зміною клімату. При цьому прогнози кліматичних сценаріїв KNMI передбачають, що до 2100 року рівень моря в Нідерландах може піднятися більш ніж на один метр, якщо потепління клімату складе хоча б 2 градуси. В результаті країна повинна буде продовжувати вкладати величезні кошти в передові системи захисту від повеней та управління водними ресурсами. Маямі . Цей популярний пляжний курорт у штаті Флорида стикається з абсолютно іншим видом ризику повеней. Хоча місто оточене водою, воно побудоване на пористому вапняку, що дозволяє воді підніматися не тільки з океану, але й з-під землі. У найближчі десятиліття очікується, що повені тут стануть частішими через вищі припливи, штормові нагони та екстремальні погодні умови, причому урагани становитимуть основну проблему. Науру . Ця крихітна острівна держава в Мікронезії страждає не тільки від підвищення рівня моря, адже 80% її території вже спустошені десятиліттями видобутку фосфатів. Якщо глобальне потепління триватиме нинішніми темпами, очікується подальше підвищення рівня океану, що поставить під серйозний сумнів довгострокове виживання острова та його населення.

Найекологічніші міста світу

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше був опублікований свіжий рейтинг найекологічніших міст світу. Очолила його норвезька столиця Осло.

Також було складено рейтинг "найзеленіших" міст світу – тут перемогу здобуло британське місто Бат.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.