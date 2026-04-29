Мерц готувався до зустрічі з Трампом, вивчаючи його суперечку із Зеленським у Білому домі

Мерц наголосив, що хоче підтримувати добрі стосунки з президентом США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готувався до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, вивчаючи його суперечку з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого 2025 року. Про це він розповів в інтерв'ю Der Spiegel.

"Я спочатку кажу собі, що вести суперечливу дискусію в такій атмосфері не має сенсу. Я спостерігав за тими, хто намагався це робити, і вони опинялися не в найкращому становищі", - сказав журналістам Мерц.

Канцлер Німеччини поділився, що ознайомився із записом зустрічі Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті. Він підкреслив, що хоче підтримувати добрі стосунки з президентом США.

Відео дня

Мерц розкритикував війну Трампа в Ірані

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував війну Дональда Трампа в Ірані. Він заявив, що Вашингтон "принижений" Тегераном, і що не бачить жодної стратегії виходу для швидкого припинення конфлікту.

Також Мерц вважає, що команда Трампа програє на переговорах, тому що не має переконливої стратегії. При цьому він додав, що не бачить кінця бойовим діям у короткостроковій перспективі, "тому що іранці, очевидно, сильніші, ніж очікувалося".

