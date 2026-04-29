Бензин у США підскочив до нового максимуму на тлі війни в Ірані

Аналітики не виключають подальшого подорожчання пального.

Середня ціна на бензин у США піднялася до найвищого рівня за майже чотири роки через війну на Близькому Сході, повідомляє Reuters з посиланням на дані Американської автомобільної асоціації.

За даними асоціації, 28 квітня середня ціна бензину на заправках зросла на 7 центів – до 4,18 долара за галон (або майже 49 гривень за літр), що стало найбільшим одноденним зростанням за понад місяць. З початку війни на Близькому Сході вартість бензину в США зросла на 1,19 долара за галон, або більш ніж на 40%.

Журналісти зазначають, що водії в США відчувають фінансові труднощі через стрибок цін на пальне.

Аналітики не виключають, що ціни на пальне продовжать зростати в разі подальшого подорожчання нафти, вказуючи на те, що нещодавні стрибки цін на "чорне золото" призвели до зменшення прибутковості АЗС.

За словами головного енергетичного радника компанії Gulf Oil Тома Клози, протягом останніх п'яти з гаком років середня валова рентабельність роздрібних продавців по всій країні становила в середньому близько 40 центів за галон. Він додав, що станом на минулий тиждень рентабельність роздрібних продавців скоротилася приблизно на 30 центів.

"Ми зіткнулися з нетиповою ситуацією, коли значна частина нещодавніх подорожчань у квітні так і не відбилася на роздрібних цінах. Роздрібні продавці, по суті, взяли удар на себе заради загального блага", - зазначив експерт.

Видання нагадує, що минулого тижня ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали приблизно на 16%, а американська нафта West Texas Intermediate – майже на 13% через побоювання щодо скорочення поставок у зв'язку із затягуванням переговорів щодо припинення війни з Іраном.

Аналітик популярного додатку GasBuddy Патрік Де Хаан зазначає, що ціни на бензин у США також жене вгору дефіцит постачань пального через проблеми на багатьох НПЗ та їхніми зупинками на планове технічне обслуговування.

За даними ЗМІ, після провалу перемовин між США та Іраном про завершення війни на Близькому Сході, президент США Дональд Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої та виснажливої блокади Ірану. На цьому тлі ціни на нафту продовжили зростання. Вартість нафти марки Brent з постачанням у червні перевищила 114 доларів за барель.

Зростання цін на нафту потягнуло за собою і вартість пального. Зокрема, ціни на бензин у США в середині квітня злетіли до сезонного максимуму.

Вас також можуть зацікавити новини: