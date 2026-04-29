У США готові заплатити $200 000 за спосіб зупинити проблему, яка вже коштує мільярди

Люди можуть залишитися без світла, а фермери – без води для поливу продуктів.

Штати оголосили масштабне полювання на мікроскопічних інвазивних мідій, які загрожують знищити водну інфраструктуру Каліфорнії, повідомляє EcoNews.

Як зазначають водні менеджери, ситуація критична: дрібні молюски, яких майже неможливо помітити неозброєним оком, проникають у труби та помпи, що може призвести до колапсу енергосистем та водопостачання.

Щоб розв'язати проблему, Бюро рекультивації США запустило спеціальне призове випробування "Зупини автостопника". За словами представників відомства, "топ-команда може заробити до $200,000 на всіх етапах".

Відео дня

Головна небезпека полягає в тому, що мідії переміщуються у прихованих залишках води всередині човнів. Найбільше фахівців непокоять баластні відсіки суден, де вода залишається навіть тоді, коли човен виглядає сухим.

Йдеться про зебру, квагу та золотисті мідії. Ці молюски утворюють настільки щільні скупчення, що вони стають схожими на "живий шар піску" всередині обладнання.

За підрахунками фахівців, ці маленькі шкідники вже обходяться державі у шалені 40 мільярдів гривень (понад $1 млрд) щороку. Якщо їх не зупинити зараз, люди можуть залишитися без світла, а фермери – без води для поливу продуктів.

Спеціаліст з водних інвазивних видів Вест Бішоп прямо каже: ці мідії – чужинці, яким тут не місце. Вони – реальна загроза для нашої питної води та врожаїв. Своєю чергою, представник влади Майкл Берк запевняє, що посадовці "розшибуться в корж", аби не дати золотій мідії захопити регіон.

Конкурс на краще рішення триватиме до кінця травня 2026 року. Поки науковці шукають вихід, власників човнів закликають ретельно чистити та сушити своє спорядження.

Екологічні аномалії

Раніше УНІАН писав, що вперше за 40 років зникла океанічна "лінія життя" у Панамі. Щороку з грудня по квітень там дують потужні північні вітри, які буквально "витягують" на поверхню холодну воду з самого дна, називається явище - апвелінг. Проте зараз цей механізм вперше не спрацював.

Як кажуть дослідники, завдяки апвелінгу в океані завжди повно риби, коралові рифи не перегріваються і не гинуть, а вода на пляжах Панами залишається приємно прохолодною навіть у спеку.

