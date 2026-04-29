Білорусь припинила випускати за кордон росіян-призовників

У Білорусі підтвердили наявність спільної з Росією бази прикордонного контролю.

Білорусь запустила єдину з Росією базу прикордонного контролю. Тепер громадяни РФ із забороною на виїзд, наприклад, ті, хто отримав електронні повістки, більше не зможуть виїхати за кордон через Білорусь. Про це повідомив представник Державного прикордонного комітету Білорусі в коментарі "Белсату".

"Якщо відповідають, що виїзд не обмежений, будь ласка, можна виїжджати з території Білорусі. Якщо виїзд заборонений, то всі питання до Російської Федерації. Якщо особа буде в базі, її не випустять. Якщо її не буде в базі осіб, яким обмежено виїзд, ми випустимо", – розповів журналістам представник відомства.

У виданні додали, що нещодавно правозахисники повідомили про те, що вперше білоруські прикордонники не випустили з країни росіянина, який намагався вилетіти з Мінська спочатку до Тбілісі, а потім до Єревана. До цього росіянин отримав повістку з'явитися 29 квітня на медичний огляд (комплексна перевірка стану здоров'я). Одночасно в спеціальному електронному реєстрі з'явилася заборона на виїзд призовника з РФ.

Відео дня

Журналісти зазначили, що раніше російські призовники могли без перешкод покинути територію "Союзної держави" через Білорусь.

Зеленський оцінив ризики для України з боку Білорусі

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у росіян "дуже багато різних нездорових ідей", тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була в них втягнута.

Зеленський не виключив, що російський диктатор Володимир Путін може втягнути Білорусь у війну проти України. Він підкреслив, що сподівається на те, що цього не станеться.

