Фон дер Ляєн розкрила деталі першого траншу з €90 мільярдів для України

Перший транш обсягом близько 6 мільярдів євро покриє фінансування виробництва українських дронів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна отримає перший транш з кредиту на 90 мільярдів євро ще у цьому кварталі. Дві третини цих коштів буде спрямовано на оборону України.

Як передає кореспондент УНІАН, очільниця Єврокомісії під час виступу на пленарній сесії Європейського парламенту нагадала, що минулого тижня неформальне засідання Європейської Ради на Кіпрі ознаменувалося хорошими новинами для Європи та України.

"Навесні ми повідомили, що надамо Україні кредит на 90 млрд євро тим або іншим чином. Тепер ми виконали цю обіцянку. Ми розподілимо перший транш з 45 млрд євро на 2026-й рік ще в цьому кварталі. Одна третина піде на бюджетні потреби, і дві третини – на оборону України", - наголосила фон дер Ляєн.

У зв’язку з цим, за її словами, кошти першого оборонного пакету будуть спрямовані на програму "Дрони з України для України". Обсяг цієї допомоги становитиме близько 6 млрд євро.

"Отож, наше послання дуже чітке: Ми будемо продовжувати нашу підтримку мужнього українського народу і їхніх Збройних сил", - відзначила очільниця Єврокомісії.

Вона пояснила, що коли Росія подвоює агресію, Європа подвоює підтримку України.

23 квітня Рада Європейського Союзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження дворічної позики для Україні загальним обсягом 90 мільярдів євро.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначала, що першочерговим завданням кредиту на 90 млрд євро буде задоволення найнагальніших оборонних потреб України. Передбачається виділення коштів на закупівлю, виробництво, розвиток та забезпечення передової оборонної техніки для Сил оборони України. За кошти будуть купувати та виробляти дрони, ракети і боєприпаси.

