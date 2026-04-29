Україна відправила Ізраїлю юридичний запит арештувати судно з краденим зерном, - Сибіга

Зазначене судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений.

Україна офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів щодо судна "Панорамітис". Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі X.

Зокрема, Офіс Генерального Прокурора надіслав відповідний запит до влади Ізраїлю на підставі рішення українського суду про арешт судна в рамках поточного розслідування.

Як відзначив глава МЗС, зазначене судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений із закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права та законодавства України.

Відео дня

"Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами", - наголосив Сибіга.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні послу Ізраїлю в Україні Міхаелю Бродському було вручено ноту протесту через тривале надходження до цієї країни сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Російською Федерацією з тимчасово окупованих територій України.

Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль не робити кроки, які послаблюють двосторонні відносини. Як відзначив глава держави, придбання у Росії вкраденого українського зерна тягне за собою юридичну відповідальність.

Водночас в ізраїльському Міністерстві закордонних справ відкинули публічні звинувачення президента України Володимира Зеленського щодо того, що Тель-Авів купував у РФ викрадене українське зерно.

