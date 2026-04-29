Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо буде присутній на військовому параді в Москві 9 травня. Цю інформацію підтвердив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ.

За словами Ушакова, крім Фіцо на параді будуть присутні й інші іноземні гості. Він не став розкривати імена інших іноземних гостей.

Нагадаємо, що раніше Фіцо заявляв, що збирається полетіти до Москви 9 травня, щоб покласти квіти до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни. Однак політик запевнив, що відмовився від участі в "параді Перемоги".

Крім того, 29 квітня Міністерство оборони Росії повідомило, що військовий парад у Москві в 2026 році відбудеться без військової техніки через "поточну ситуацію".

Чому військовий парад у Москві відбудеться без військової техніки

Раніше прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що масштаб святкування військового параду в Москві у 2026 році вирішили "мінімізувати". Він підтвердив, що Кремль відмовився від проїзду військової техніки.

Пєсков зазначив, що головною причиною такого рішення стала нібито загроза з боку України. На його думку, зараз вживаються посилені заходи безпеки, щоб уникнути інцидентів під час офіційних заходів.

