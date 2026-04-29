Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 30 квітня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,58 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 30 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,58 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,08/44,11 грн/дол., а до євро - 51,60/51,62 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 29 квітня не змінився і складав 44,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,80 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні також не змінився і становив 51,95 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,23 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 44,30 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 51,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,70 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

