Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 30 квітня

Національний банк України встановив на четвер, 30 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,58 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 8 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,08/44,11 грн/дол., а до євро - 51,60/51,62 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 29 квітня не змінився і складав 44,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,80 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні також не змінився і становив 51,95 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,23 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 44,30 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 51,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,70 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

