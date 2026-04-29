Морські дрони уразили підсанкційний танкер у Чорному морі

Двома морськими дронами-камікадзе вдалося уразити підсанкційний танкер MARQUISE у Чорному морі. Про це йдеться повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні вранці підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України із застосуванням двох МБЕК-камікадзе [двох морських безекіпажних катерів - УНІАН] уражено підсанкційне судно "MARQUISE" (танкер, прапор Камерун, без вантажу, вантажомісткість понад 37 тис.т.)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на час ураження судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (Росія) без сигналу AIS (автоматичної ідентифікаційної системи). Імовірно, що це судно очікувало завантаження в морі від іншого судна.
Як уточнили у Генштабі, ураження судна здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.
При цьому, танкер "MARQUISE" перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.
Утім, ступінь пошкоджень уточнюється.
Війна в Україні - боротьба з "тіньовим флотом"
Як повідмоляв УНІАН, українські захисники вже вміють вражати танкери і в берегах Середземного моря. Зокрема, у грудні 2025 року безпілотниками було уражено танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL.
За даними ЗМІ, у Середземному та Чорному морях формується інший, менш помітний, але не менш важливий фронт. Йдеться про нову фазу морської війни, яку Україна веде проти російського "тіньового флоту".