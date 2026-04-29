Морські дрони уразили підсанкційний танкер у Чорному морі

Це судно перебувало на дрейфі на відстані понад 200 км від міста Туапсе.

Двома морськими дронами-камікадзе вдалося уразити підсанкційний танкер MARQUISE у Чорному морі. Про це йдеться повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні вранці підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України із застосуванням двох МБЕК-камікадзе [двох морських безекіпажних катерів - УНІАН] уражено підсанкційне судно "MARQUISE" (танкер, прапор Камерун, без вантажу, вантажомісткість понад 37 тис.т.)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на час ураження судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (Росія) без сигналу AIS (автоматичної ідентифікаційної системи). Імовірно, що це судно очікувало завантаження в морі від іншого судна.

Як уточнили у Генштабі, ураження судна здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

При цьому, танкер "MARQUISE" перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.

Утім, ступінь пошкоджень уточнюється.

Війна в Україні - боротьба з "тіньовим флотом"

Як повідмоляв УНІАН, українські захисники вже вміють вражати танкери і в берегах Середземного моря. Зокрема, у грудні 2025 року безпілотниками було уражено танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL.

За даними ЗМІ, у Середземному та Чорному морях формується інший, менш помітний, але не менш важливий фронт. Йдеться про нову фазу морської війни, яку Україна веде проти російського "тіньового флоту".

Вас також можуть зацікавити новини: