Росія скопіювала Tesla Cybertruck: скільки коштуватиме та як виглядатиме

"Відроджена" російська компанія "Руссо-Балтъ" оприлюднила подробиці щодо своєї нової електричної моделі C55. Виробник опублікував дані про комплектацію та вартість електричного кросовера на своєму Telegram-каналі.

Разом з анонсом компанія опублікувала рендери нової моделі. Автомобіль виявився майже повною копією американського електромобіля Tesla Cybertruck. На зображеннях можна побачити той самий рубаний силует, гострі грані кузовних панелей і характерну передню оптику.

Повнопривідний автомобіль отримає 5-місний салон та два електродвигуни. Його кузов буде виконано з нержавіючої сталі. Розігнатися до 100 км/год електромобіль зможе за 6 секунд.

Основні характеристики C55:

довжина - 5250 мм;

ширина - 2120 мм;

висота - 1800 мм;

потужність - 550 к.с.;

максимальна швидкість - 210 км/год;

запас ходу - 500 км;

акумулятор - 110 кВт·год.

До базової комплектації входитимуть 15-дюймовий сенсорний дисплей для керування автомобілем та розважальний центр, чотири камери кругового огляду, музична система з 8 динаміками та сабвуфер, а також шкіряні сидіння з вентиляцією та підігрівом.

Опціонально на модель можна буде встановити чотири електродвигуни із сумарною потужністю 1000 к.с. Презентація автомобіля запланована на літо 2026 року.

Ціна за базову комплектацію становитиме 8 млн рублів (станом на квітень 2026 року), або близько 106 тисяч доларів. Для порівняння, ціна Tesla Cybertruck 2026 року у найдешевшому виконанні становить близько 60 тисяч доларів. Новинка має з'явитися на ринку вже у 2027 році.

Оригінальний Tesla Cybertruck – це електричний пікап у стилі кіберпанку, який компанія Tesla випускає з 2023 року. Авто важко назвати повністю успішним, його продажі доволі слабкі. Так, на тлі різкого падіння продажів компанія Tesla непомітно почала зменшувати виробничі обсяги своєї нової моделі.

Повідомлялося також, що американським військовослужбовцям, які перебувають у Європі, заборонили ввозити пікапи Cybertruck. Це пов’язано з тим, що конструкція цієї моделі не відповідає вимогам безпеки ЄС.

