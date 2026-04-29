Volkswagen представив недорогий електромобіль із запасом ходу до 454 км (фото)

Компанія Volkswagen представила новий компактний електромобіль ID. Polo, який є наступником культової моделі Polo. Виробник заявляє, що новинка поєднує в собі лаконічний дизайн, просторий інтер'єр і низьку ціну. Подробиці оприлюднили на сайті Volkswagen.

"ID. Polo переносить бестселер Volkswagen в епоху електромобілів. Протягом десятиліть Polo був частиною повсякденного життя людей. З ID. Polo ми робимо електромобільність доступною для набагато більшої кількості людей: завдяки лаконічному та позачасовому дизайну, інтуїтивно зрозумілому керуванню, високій якості та технологіям вищого сегмента. Справжній Volkswagen, яким його очікують від нас наші клієнти", – заявив член правління Volkswagen AG Томас Шефер.

Новий Volkswagen ID. Polo отримав мінімалістичний дизайн з вузькими передніми фарами, які об'єднує світлодіодна смуга. Це перша серійна модель, що повністю відповідає новій дизайнерській мові Volkswagen Pure Positive.

Ззаду розміщений вузький блок ліхтарів. Також новинка отримала компактний задній дифузор.

Volkswagen ID. Polo є другим із чотирьох електромобілів Volkswagen AG початкового рівня, які використовуватимуть нову платформу MEB+. Як і Cupra Raval, новинка вироблятиметься в Іспанії.

Габарити Volkswagen ID. Polo:

довжина – 4053 мм;

ширина – 1816 мм;

висота – 1530 мм;

колісна база – 2600 мм.

У Volkswagen запевнили, що новинка, порівняно з моделлю з двигуном внутрішнього згоряння, значно краще використовує внутрішній простір. Наприклад, об'єм заднього багажника становить 441 літра проти 351 літра у Polo. При складених задніх сидіннях об'єм багажника збільшиться до 1240 літрів.

Усередині розташовані цифрова 10-дюймова панель приладів і 13-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. Для панелі приладів передбачено режим "ретро-дисплей", який надає цифровим приладам ностальгічного відтінку в дусі Volkswagen Golf першого покоління.

Також новинка отримала сучасний набір систем допомоги водієві Connected Travel Assist. Однією з нових функцій є розпізнавання світлофорів, а вже в базовій комплектації передбачені система керування однією педаллю та багато інших асистентів.

Volkswagen ID. Polo буде доступний у трьох комплектаціях на вибір: Trend, Life і Style. Усі версії підтримують швидку зарядку постійним струмом потужністю 90 кВт.

Volkswagen ID. Polo буде доступний тільки з одним електромотором на передній осі потужністю 116, 135 або 211 к.с. (85-155 кВт). Базові версії будуть оснащені літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 37 кВт·год, а найпотужніша модифікація отримала нікель-марганець-кобальтову батарею ємністю 52 кВт·год. Запас ходу складе від 329 до 454 км.

У Німеччині попередні продажі нового Volkswagen ID. Polo розпочинаються вже з 29 квітня. Базова версія моделі обійдеться в 24 995 євро (близько 1 289 990 грн).

Відродження Land Rover Defender

Нагадаємо, що на Пекінському міжнародному автосалоні 2026 представили новий кросовер Freelander 8. Ця модель є першим продуктом нового спільного бренду Jaguar Land Rover і Chery.

Довжина Freelander 8 становитиме близько 5,1 метра. Кросовер базується на платформі, яка підтримує гібридні та електричні силові установки.

Серійна версія Freelander 8 матиме три ряди сидінь і акумулятори CATL з підтримкою зарядки потужністю 350 кВт. Також заявлені пневматична підвіска і задній електронний самоблокуючий диференціал.

