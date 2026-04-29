Війна в Україні перетворила 'оборонку' Швеції на збройний хаб Європи, - Reuters

Експорт зброї країни зріс більш ніж утричі до 28 мільярдів крон (3,02 мільярда доларів) у 2025 році, порівняно з 8 мільярдами у 2015 році.

Війна в Україні перетворила оборонну промисловість Швеції на один із найшвидше зростаючих центрів озброєння в Європі, пише Reuters.

Зазначається, що цей зсув ніде не помітний так чітко, як у крихітному північному містечку Орнскольдсвік, де знаходиться виробник бронетехніки Hagglunds.

Як стало відомо, він належить британському оборонному гіганту BAE Systems (BAES.L). З 2004 року компанія Hagglunds розпочала свою діяльність як сімейний бізнес з виробництва меблів наприкінці 19 століття, а потім перейшла до виробництва автобусів, трамваїв, літаків і, згодом, бронетехніки в 1950-х роках.

Демілітаризація після Холодної війни призвела до скрутного становища компанії, і коли Томмі Густафссон-Раск став керуючим директором BAE Systems Hagglunds у 2012 році, його першим завданням було скоротити третину робочої сили.

"Я думаю, що анексія Криму 2014 року стала тим моментом, коли ми побачили, як щось почало відбуватися. З типового портфеля замовлень у кілька сотень мільйонів доларів США ми зараз маємо 8 мільярдів доларів США. Тож це величезний прогрес", – сказав він агентству на випробувальному полігоні Hagglunds, додавши, що все це почалося безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну у 2022 році.

Hagglunds інвестувала 300 мільйонів доларів у розширення потужностей, зокрема у додавання третьої виробничої лінії цього року. З 2020 року виробництво зросло на 400%, а чисельність персоналу зросла більш ніж утричі з 800 до 2600, що робить Хагглундс найбільшим роботодавцем у місті з населенням лише 56 000 осіб.

Наріжним каменем його успіху є бойова машина піхоти п'ятого покоління Combat Vehicle 90. З екіпажем з трьох осіб та здатністю перевозити до восьми солдатів зі спорядженням, вона продала понад 1300 одиниць, з яких понад 600 замовлена. Це робить її одним з найбільших успіхів Швеції в експорті зброї.

Haggluds сподівається отримати замовлення ще на 500 CV90 для п'яти європейських країн пізніше цього року.

"Швеція, яка понад два століття не мала військової блокової участі до вступу до НАТО у 2024 році, є сьомим за величиною експортером зброї в ЄС, згідно з даними аналітичного центру Шведського міжнародного інституту дослідження проблем миру", - йдеться у матеріалі.

Допомога Україні від Швеції

Як повідомляв УНІАН, наша держава розраховує, що українські пілоти вже в цьому році розпочнуть навчання і тренування на літаках Gripen.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Швеція є однією із п'ятьох країн, які зробили найбільші вкладення щодо підтримки Збройних сил України та підтримки українців. За його словами, на 2026 рік Швеція акцентувала підтримку у чотири мільярди.

