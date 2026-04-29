Пентагон зібрався купувати безпілотні гелікоптери: названо мету

Фактично йдеться про величезний транспортний дрон.

Корпус морської піхоти США уклав контракт на розробку безпілотного вантажного гелікоптера, який зможе доставляти вантажі вагою до 2500 фунтів (близько 1134 кг) у бойові зони без ризику для екіпажу. Про це пише видання Interesting Engineering, посилаючись на опуліковане оголошення Пентагону.

Контракт на суму 15,5 млн доларів отримали компанії Sikorsky та Robinson Unmanned у межах програми MARV-EL (Medium Aerial Resupply Vehicle – Expeditionary Logistics Increment 2). Ініціатива спрямована на створення автономного авіаційного рішення для постачання підрозділів на передовій у ситуаціях, коли традиційні способи доставки є надто ризикованими або взагалі недоступними через бойові загрози.

Ключовим елементом проєкту є безпілотний гелікоптер R66 Turbinetruck, розроблений на базі платформи Robinson R66 від Robinson Helicopter Company. Машина оснащена автономною системою MATRIX, що забезпечує виконання місій без участі пілота. Такий апарат здатен транспортувати понад тонну вантажу на відстань близько 185 км, фактично закриваючи нішу між легкими дронами та великою транспортною авіацією й пропонуючи більш гнучкий інструмент логістики для військових.

Як зазначає Interesting Engineering, розробка поєднує перевірену цивільну авіаплатформу з сучасними технологіями автономного керування. Управління місіями відбувається через планшетний інтерфейс: оператор задає параметри, після чого система самостійно прокладає маршрут і контролює політ за допомогою сенсорів і програмного забезпечення. Це значно знижує потребу у висококваліфікованих пілотах у небезпечних районах.

Перший дослідний зразок має бути переданий компанії Sikorsky для подальшої інтеграції, випробувань і оцінки ефективності. Очікується, що тестування продемонструє можливості відкритої архітектури MATRIX щодо адаптації до різних типів повітряних платформ.

Окремий акцент у програмі зроблено на роботі в умовах підвищеної небезпеки. Безпілотник розглядається як інструмент для виконання завдань там, де польоти з екіпажем або наземні конвої становлять надмірний ризик. Він зможе діяти з віддалених баз, кораблів чи непідготовлених майданчиків, забезпечуючи стабільне постачання навіть за пошкодженої або обмеженої інфраструктури.

Програма MARV-EL є складовою ширшої стратегії Корпусу морської піхоти, спрямованої на оновлення логістичних підходів у сучасних бойових умовах.

