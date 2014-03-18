Путін закликає США і Німеччину з розумінням поставитися до анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході звернення до Федеральних зборів РФ, обґрунтовуючи анексію Криму.

«Сьогодні я хочу звернутися і до народу Сполучених Штатів Америки, до людей, які з часів заснування цієї держави, ухвалення Декларації незалежності пишаються тим, що свобода для них понад усе. Хіба прагнення жителів Криму до вільного вибору своєї долі не є такою ж цінністю? Зрозумійте нас», - сказав Путін.Читайте такожМЗС: Приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією і здоровим глуздом

Він також вірить, що його зрозуміють і європейці, перш за все, німці.

«Нагадаю, що в ході політичних консультацій щодо об'єднання ФРН і НДР на, м'яко кажучи, експертному, але дуже високому рівні, представники далеко не всіх країн, які є і були тоді союзниками Німеччини, підтримали саму ідею об'єднання. А наша країна, навпаки, однозначно підтримала щире, нестримне прагнення німців до національної єдності. Упевнений, що ви цього не забули, і розраховую, що громадяни Німеччини також підтримають прагнення російського світу, історичної Росії до відновлення єдності», - заявив він.

При цьому Путін подякував Китаю та Індії, які «з розумінням підішли до наших кроків у Криму».