При штурмі окупантами військового топографічного центру у Сімферополі вбито українського солдата

"Наші джерела повідомили, крім пораненого, і про одного загиблого українського військовослужбовця під час штурму в Сімферополі. Загибель підтверджують три різних джерела. З'ясовуємо подробиці", - написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, окупанти штурмують фотограмметрический центр Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ. З вікон будинків поблизу об'єкта працюють російські снайпери.