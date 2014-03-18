При штурмі окупантами військового топографічного центру у Сімферополі вбито українського солдата
17:59, 18 березня 2014Політика
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Під час штурму російськими окупантами фотограмметричного центру Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ в Сімферополі вбито українського солдата.
У Сімферополі вбили українського солдата / REUTERS
"Наші джерела повідомили, крім пораненого, і про одного загиблого українського військовослужбовця під час штурму в Сімферополі. Загибель підтверджують три різних джерела. З'ясовуємо подробиці", - написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у Facebook.
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Як повідомляв УНІАН, окупанти штурмують фотограмметрический центр Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ. З вікон будинків поблизу об'єкта працюють російські снайпери.
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