У Аксьонова перебрехали, що в Сімферополі вбили бійця "самооборони"

За даними агентства, ще двоє "бійців" поранені.

Читайте такожПри штурмі окупантами військового топографічного центру у Сімферополі вбито українського солдата

Видання, посилаючись на свої джерела, заявляє, що "бійці самооборони" постраждали від "стрільби зі снайперської гвинтівки", "яка велася з недобудованого будинку навпроти української військової частини".

Водночас керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов повідомив "Українській правді", що в тому ж самому місці і в той самий час був убитий український прапорщик.

Чоловік отримав смертельне поранення під час штурму українського фотограмметричного центру в Сімферополі. З вікон поблизу об'єкта працювали російські снайпери.

Селезньов також повідомив, що нападниками на об'єкт виявилися співробітники російського спецназу.

Серед українських військових є, як мінімум, ще один поранений. До нього не пропускають "швидку допомогу".