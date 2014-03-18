НАТО підтримує Україну, але воювати з Росією не буде

Про це агентству УНН повідомили у відповідь на запит у прес-службі НАТО.

На питання, чи готовий альянс направити війська в Україну, якщо такий запит прозвучить від Українського керівництва, у прес-службі НАТО відповіли, що наполягають на немілітаризованому вирішенні кризи в Україні.

"Альянс дав чітко зрозуміти, що нинішня криза не повинна вирішуватися військовим шляхом. НАТО не має наміру направляти війська в Україну. Ми закликаємо Росію поважати свої міжнародні зобов'язання, повернутися на шлях діалогу і знайти мирне політичне рішення, включаючи те, щоб вийти на прямий діалог з владою України.

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Генсек заявив, що анексія Криму є відвертим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і принципи непорушності її міжнародно визнаних кордонів", - повідомили в прес-службі головного офісу НАТО.