ГПУ проведе об'єктивне розслідування дій депутатів "Свободи" у НТКУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

«Всім діям буде дано об'єктивну оцінку, жодного політичного підтексту не буде. Якщо скоєно правопорушення, всі обставини будуть розслідувані, і буде прийнято законне рішення», - сказав Махніцький.Читайте такожМірошниченко запевняє, що не бив Пантелеймонова

При цьому він наголосив, що розслідування буде повністю об'єктивним і будуть розслідувані всі обставини справи, в тому числі ті, що призвели до такого розвитку подій. Водночас в.о. генпрокурора поки що не уточнив, за якою статтею буде вестися розслідування. «Сьогодні буде прийнято рішення (щодо статті - УНІАН)», - сказав Махніцький.Читайте такожЯценюк назвав неприпустимими дії народних депутатів в НТКУ

Як повідомлялося, увечері 18 березня народні депутати від ВО "Свобода" силою примусили в.о. президента НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення.