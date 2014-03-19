Політик звинуватив владу у подвійних стандартах через непризначення виборів у Тернопільскій області

А отже, за аналогією з Києвом та іншими містами, Парламент повинен призначити вибори до Тернопільської облради на 25 травня 2014 року. Про це заявила голова колегії Демократичної партії України Світлана Костюк.

«Протягом останнього часу колишні опозиційні сили, а зокрема і ВО «Свобода» активно відстоювали позицію щодо нелегітимності Київської міської ради. Тож виходячи з цього принципу - від сьогодні, 19 березня, будь-які дії депутатів та посадових осіб Тернопільської облради є незаконними - саме так можна охарактеризувати її правовий статус», - проводять аналогію у Демократичній партії.

Тому з метою дотримання принципів рівності перед законом, голова колегії Демократичної партії України Світлана Костюк звернулася до голови Верховної Ради України О.Турчинова та керівників груп та фракцій в Парламенті - включити до порядку денного та призначити позачергові вибори до Тернопільської обласної ради на 25 травня 2014 року. «Для того, щоб не порушити вимоги законів щодо виборчого процесу, таке рішення необхідно прийняти до 25 березня», - уточнила Світлана Костюк.

У Демократичній партії вважають, що у разі не призначення виборів до Тернопільської облради, Парламент знову продемонструє подвійність своїх стандартів.

«У суботу Верховна Рада України призначила майже 300 позачергових місцевих виборів по всій Україні, проте не призначила до Тернопільської обласної ради. При цьому, у сесійній залі ніхто з парламентарів не зважився звернути на це увагу, хоча в секретаріаті Парламенту і зареєстровано проекти відповідних постанов. З огляду на це, складається враження, що їх реєстрація є «технічною», своєрідним «маневром» задля відведення уваги, а насправді політичної волі реально вирішити питання виборів до Тернопільської облради - немає. Адже при бажанні, питання могло б з легкістю потрапити до порядку денного пленарного засідання», - зазначила Світлана Костюк.

При цьому, аби продемонструвати однаково принципову позицію перед тернополянами, значна частина яких на Майдані відстоювала в тому числі й принципи верховенства права, Демократична партія запропонувала ВО «Свобода» активно блокувати роботу Тернопільської облради, так само як і блокувалася робота столичної міської ради.

Нагадаємо, вибори Тернопільської обласної ради відбулися 18 березня 2009 року. З 61-го депутата «більшості», свободівці мають 50 мандатів. Головою Тернопільської обласної ради є Василь Хомінець, член ВО «Свобода». Свого часу саме представники ВО «Свобода» найбільш активно заявляли про нелегітимність Київської міської ради, п’ятирічний термін обрання якої сплив 2 червня 2013 року.