Вакарчук закликає «нову» владу не йти шляхом своїх попередників

«Сьогодні в Україну прийшли непрості часи. Це і загроза втрати частини території, і неспокійна ситуація в регіонах, і економічні виклики, і багато іншого. В цій ситуації ви не маєте права на помилки», - йдеться у зверненні Вакарчука.

«Ні, я маю на увазі не помилки в процесі роботи, які були, є і будуть в кожного, хто працює. Я кажу про стратегічні помилки, які можуть призвести не лише до втрати вами цієї влади, але й до втрати нами - цілісної і стабільної країни», - зазначив він.

«Не йдіть шляхом своїх попередників», - закликав Вакарчук і назвав 10 принципів, за якими має діяти нова влада:

1. Не призначати на посади за філософією "свій - чужий". Всі призначення мають відбуватися за принципом «трьох П»: Патріотизм, Порядність, Професіоналізм.

2. Уважно слухати і чути всі без виключення регіони України. На Сході і Заході. І в першу чергу - голос простих людей.

3. Закон - один для всіх. Не влаштовуйте «полювання на відьом». І не вигороджуйте своїх. Ніщо так не відлякує, як подвійні стандарти.

4. Забудьте про партійні принципи і квоти. Це згубна і неефективна практика. Вона робить владу вузьколобою.

5. Чесно, чітко і прозоро розповідайте людям про всі свої кроки та обґрунтовуйте їх. Будь-яка непопулярна реформа може бути прийнята позитивно, якщо люди будуть знати як, чому і навіщо вона робиться.

6. Починайте економію коштів з себе. І тільки з себе. Чиновникам на Мерседесах не вірить ніхто.

7. Інформаційна безпека має стати пріоритетом. Свобода слова - недоторканна. Але тільки до моменту поки вона не загрожує свободі власного народу.

8. Використовуйте по максимуму сильні сторони держави. Геополітичні, економічні, політичні, будь-які. Дійте злагоджено. Бийте в одну точку.

9 .Будь-який економічний успіх має відразу ж позначатися на якості збройних сил. Сильна армія - запорука миру і цілісності держави.

10. Подавайте руку політичним опонентам, якщо це працює на успіх держави. Сьогодні немає опозиції і влади. Сьогодні є ті, хто за сильну Україну, і ті хто проти неї.

Ми різні, але ми разом - ось наша національна ідея.