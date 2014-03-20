Расмуссен: Росія знищує міжнародний кодекс правил

Генсек виступив з промовою в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

"Це тривожний дзвінок для всього євроатлантичного співтовариства, для НАТО, і для Європи. Це найсерйозніша загроза європейській безпеці і стабільності з часу закінчення холодної війни. Ця криза відбувається поблизу кордонів НАТО і підриває безпеку не тільки країн альянсу, але й самої Росії", - заявив він.

Генсек НАТО звинуватив Російську Федерацію у знищенні міжнародного кодексу правил.

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"Ми вважаємо цей референдум (у Криму - ред.) незаконним, тому що він порушує конституцію України і міжнародне право", - зазначив генсек НАТО.

За словами чиновника, українські події є яскравим нагадуванням про те, що безпеку в Європі не можна сприймати як щось належне.

"Нам потрібно звернути пильну увагу на те, які наслідки в довгостроковій перспективі буде мати втручання Росії у справи України) для нашої безпеки", - сказав Расмуссен.

Він нагадав, що альянс вже "вирішив переглянути відносини з Росією" і відмовився від спільної операції на морі із забезпечення безпеки знищення сирійської хімічної зброї.

У той же час він підкреслив, що члени альянсу як і раніше готові обговорювати з Москвою можливі шляхи врегулювання ситуації навколо України дипломатичним шляхом. "Ми залишили відчиненими двері для політичного діалогу в Раді Росія-НАТО", - зазначив Расмуссен.

За матеріалами Інтерфакс, ИТАР-ТАСС