Расмуссен: Росія знищує міжнародний кодекс правил
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що анексію Криму можна назвати найжорстокшою кризою, яку переживала світова безпека ще з часів завершення Холодної війни.
Генсек виступив з промовою в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.
"Це тривожний дзвінок для всього євроатлантичного співтовариства, для НАТО, і для Європи. Це найсерйозніша загроза європейській безпеці і стабільності з часу закінчення холодної війни. Ця криза відбувається поблизу кордонів НАТО і підриває безпеку не тільки країн альянсу, але й самої Росії", - заявив він.
Генсек НАТО звинуватив Російську Федерацію у знищенні міжнародного кодексу правил.
Читайте такожРасмуссен заявляє, що союзники не визнають приєднання Криму до Росії
"Ми вважаємо цей референдум (у Криму - ред.) незаконним, тому що він порушує конституцію України і міжнародне право", - зазначив генсек НАТО.
За словами чиновника, українські події є яскравим нагадуванням про те, що безпеку в Європі не можна сприймати як щось належне.
"Нам потрібно звернути пильну увагу на те, які наслідки в довгостроковій перспективі буде мати втручання Росії у справи України) для нашої безпеки", - сказав Расмуссен.
Він нагадав, що альянс вже "вирішив переглянути відносини з Росією" і відмовився від спільної операції на морі із забезпечення безпеки знищення сирійської хімічної зброї.
У той же час він підкреслив, що члени альянсу як і раніше готові обговорювати з Москвою можливі шляхи врегулювання ситуації навколо України дипломатичним шляхом. "Ми залишили відчиненими двері для політичного діалогу в Раді Росія-НАТО", - зазначив Расмуссен.