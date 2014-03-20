Шойгу попросив "владу Криму" звільнити командувача ВМС України

Про це повідомляє управління прес-служби та інформації Міноборони РФ.

"Шойгу звернувся до керівництва Республіки Крим з проханням звільнити затриманого вдень командувача військово-морських сил України контр-адмірала Сергія Гайдука і не перешкоджати його виїзду на територію України", - йдеться в повідомленні.

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"Гайдук змушений був виконувати накази свого керівництва, підкоряючись військовими статутами збройних сил України", - цитує Шойгу Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня вранці цивільні завалили паркан і зайшли на територію штабу командування військово-морських сил України в Севастополі.

Командувача ВМС України Сергія Гайдука з Штабу ВМС вивели невідомі.

В прокуратурі Севастополя пояснили, що Сергій Гайдук тимчасово затриманий, "оскільки до нього є питання".

В незаконній прокуратурі пояснили, що Гайдук нібито "транслював у військові частини України наказ з Києва застосувати зброю проти мирних громадян".