Сергєєв: російські дипломати брешуть про ситуацію в Україні



Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН в середу ввечері, пише Українська правда.

"Дуже складно і багато в чому неприємно коментувати деякі заяви російських колег", - зазначив Сергєєв.

"Взагалі важко коментувати неправду. Тому, що ти займаєш положення того, хто виправдовується. Про свободу слова та доступ до інформації в Україні. Знаєте, в чому різниця, Віталій Іванович, між свободою слова в Україні та доступом до інформації, і в Росії?" - звернувся він до постпреда Росії при ООН Чуркіна.

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"Всі репортажі засідання Ради безпеки передаються в Україні по різних каналах без купюр. Не все, що звучало сьогодні, є приємним щодо України. Є дуже багато рекомендацій, які прозвучали, які є критичними. Але, тим не менш, ми все це слухаємо. У вас же (по російських каналах) демонструють тільки ваш виступ", - заявив Сергєєв.

"Російський колега (Чуркін) назвав блюзнірським рішення української влади вчора дозволити нашим військовослужбовцям у Криму застосовувати зброю для самозахисту в зв'язку з тим, що вчора був убитий їхній товариш. Дивно..." - зазначив він.

"Таке відчуття, що це Україна напала на Росію і ввела свої війська. А не навпаки - Росія три тижні тому ввела свої війська на суверенну територію України. І це на початку православного посту. Це реакція на те, що ми побратими, люди однієї віри", - заявив Сергєєв.

"Мені здається, що тут дуже багато цинізму і неправди", - додав представник України при ООН.

Сергєєв також зазначив, що Україна готова до діалогу з Росією, проте замість пропозицій сусідня країна висуває ультиматуми.

"Нам не подобаються ультиматуми, бо це відкрите втручання у наші внутрішні справи, а ми хочемо діалогу", - сказав він.