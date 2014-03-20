Росія і надалі наполягатиме на дотриманні прав своїх співвітчизників за кордоном - Лавров
08:44, 20 березня 2014Політика
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров в черговий раз заявив, що Росія буде захищати своїх співвітчизників за кордоном політичними, правовими і дипломатичними методами.
Росія і надалі наполягатиме на дотриманні прав своїх співвітчизників за кордоном - Лавров /REUTERS
"Наша лінія на захисту інтересів росіян, наших співвітчизників залишається незмінною ... Ми будемо відстоювати їх інтереси політичними, дипломатичними, правовими методами. І будемо наполягати на тому, щоб країни, в яких наші співвітчизники знаходяться повною мірою поважали їх права і свободи", - сказав він, повідомляють РИА Новости.
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