Росія і надалі наполягатиме на дотриманні прав своїх співвітчизників за кордоном - Лавров

"Наша лінія на захисту інтересів росіян, наших співвітчизників залишається незмінною ... Ми будемо відстоювати їх інтереси політичними, дипломатичними, правовими методами. І будемо наполягати на тому, щоб країни, в яких наші співвітчизники знаходяться повною мірою поважали їх права і свободи", - сказав він, повідомляють РИА Новости.