ВР ухвалила Декларацію про боротьбу за звільнення України

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 274 із 303 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували у повному складі фракція КПУ, а з фракції Партії регіонів документ підтримали лише 29 народних депутатів.

У Декларації наголошується, що Верховна Рада звертає увагу урядів та парламентів світу, міжнародних організацій та світової громадськості, що український народ ніколи не визнає анексію невід’ємної частини своєї території - Автономної Республіки Крим, захопленої Росією з брутальним порушенням фундаментальних норм міжнародного права та загальновизнаних принципів співжиття держав.

Також Верховна Рада звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання так званої «Республіки Крим» та анексії Криму та міста Севастополь до складу Росії як нових суб’єктів федерації.

Від імені народу України Верховна Рада заявляє, що Крим був, є та буде у складі України. Український народ ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму від окупантів, якою б важкою і тривалою вона не була.

У Декларації наголошується, що Росія зухвало порушила не тільки чинне законодавство суверенної України, але й фундаментальні норми міжнародного права, закріплені у Статуті ООН, Статуті Ради Європи, Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року та інших підсумкових документах НБСЄ/ОБСЄ, Угоді про створення Співдружності Незалежних Держав від 1991 року, Меморандумі про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України, Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року.

У Декларації сказано, що вперше після завершення Другої світової війни загально визнані кордони Європи цинічно «перемальовує» країна, яка за багатосторонніми і двосторонніми договорами гарантувала територіальну цілісність України, недоторканність і непорушність її кордонів. Єдиним неприхованим мотивом Російської Федерації у здійсненні цього міжнародного злочину є горезвісна доктрина «приростання руського світу».

Як повідомляв УНІАН, 18 березня у Кремлі президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму та Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до складу Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Також Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Сьогодні Державна дума РФ проведе додаткове пленарне засідання для розгляду законопроектів про приєднання Криму до Росії.