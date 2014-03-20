Солдати бази в Новоозерному в Криму відмовилися присягати Росії

Про це повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».

Сьогодні вранці представники Чорноморського флоту Росії висунули особовому складу військової частини ультиматум - до 12.00 визначитися: чи бажають військові перейти на службу до ЗС РФ чи ні.

Читайте такожПровокацію російських окупантів зупинили попереджувальними пострілами - Міноборони

«О 12:00 було оголошено загальне шикування на плацу частини. Всім, хто не побажав продовжувати службу у ЗС РФ, було запропоновано покинути територію частини, решта мали залишитися на плацу. В ході шикування на плацу військової частини зазвучав Державний гімн України, а потім марш "Прощання слов'янки". Під звуки маршу особовий склад військової частини у повному складі покинув територію частини», - написав Селезньов.