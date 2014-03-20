Євросоюз поки не вводитиме економічні санкції проти Росії - Олланд

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це журналістам заявив Президент Франції Франсуа Олланд, перед саммітом ЄС, учасники якого, серед іншого, обговорюватимуть ситуацію навколо Криму.

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"Сьогодні про економічні санкції мова не йтиме, але дипломатія та економіка ідуть пліч-о-пліч. Дипломатія - це дискусії і переговори, але треба, щоб був і тиск. Тому економічні санкції - вони не будуть ухвалені сьогодні, але в будь-якому разі вони мають бути готові", - сказав Олланд.

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За словами президента Франції, лідери ЄС обговорюватимуть розширення персональних санкції проти громадян Росії, які причетні до анексії Криму.

Він додав, що за нинішніх умов немає сенсу проводити саміт ЄС-Росія, запланований у Сочі на початку червня.