Одеська прокуратура вживе заходів щодо наметового містечка з російськими прапорами
Прокурор Одеської області Ігор Боршуляк пообіцяв вжити заходи у зв'язку зі встановленням прапорів Росії в проросійському наметовому містечку на Куликовому полі в Одесі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Боршуляк заявив на прес-конференції, відповідаючи на відповідне запитання активістів місцевого Майдану.
Зокрема, сьогодні під час прес-конференції активісти місцевого Майдану вимагали у прокурора області вжити заходів із усуненню прапорів РФ у наметовому містечку на Куликовому полі, а також зажадали, щоб з Куликова поля прибрали плазмовий екран, встановлений проросійськи налаштованими громадянами.
Вони мотивували вимогу тим, що на встановленому екрані постійно транслюють телеканалу «Росія-24», спрямований «на руйнування нашої держави».
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Боршуляк пообіцяв, що сьогодні буде дане доручення працівникам міліції розібратися з цією ситуацією.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі на Куликовому полі встановлено наметове містечко проросійських активістів, регулярно проводять проросійські мітинги, роздають агітаційну літературу.