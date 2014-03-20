У Криму зник ще один кримський татарин

Про це повідомила прес-секретар кримськотатарського Меджлісу Ліля Муслімова на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».

«Сьогодні, 20 березня, зник ще один кримський татарин - Сулейманов Нурі Фемієвич, 1977 року народження», - написала вона.

Користувачі соцмережі повідомляють, що Сулейманов повинен був у четвер вдень на поїзді "Сімферополь-Одеса" виїхати до Одеси.

Останній раз він спілкувався з матір'ю по мобільному телефону, після чого зв'язок зник.

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Сулейманов був одягнений у чорну куртку й чорні брюки. Зріст 185 см, худорлявої статури, смуглявий, голова поголена наголо, носить бороду.

Всі, хто що-небудь знає про його місце перебування, можуть повідомляти за номерами: 050 94 86 573 (Ленара), 095 80 51 553 (Сабріє, мати Нурі).

Як повідомляв УНІАН, кримський татарин Решат Аметов зник 3 березня по дорозі до військкомату. Його тіло зі слідами тортур знайшли 15 березня в Криму.