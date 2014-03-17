Кримськотатарський Меджліс закликає держави світу знайти вихід з кримської кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у понеділок увечері на прес-конференції у Сімферополі.

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«Конфлікт глобальний, не між людьми, які живуть з того і цього боків Перешийка, не між Росією і Україною... Вирішення конфлікту мають знайти держави і об'єднання, люди не зможуть зробити це самі», - підкреслив Рефат Чубаров.

У цьому контексті він вважає за правильне введення санкцій Європою і США стосовно деяких чиновників в Росії і Криму. Чубаров назвав такі заходи протверезними.