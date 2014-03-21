Ющенко: Путін збирається колонізувати Україну

Про це заявив в ефірі "Громадського ТБ" третій президент України Віктор Ющенко, повідомляє ТВі.

"Путін ніколи не зупиниться на Криму. Крим – це невеликий привал. І для того, щоби реалізувати свою неоімперську місію, максимум, що треба зробити, – колонізувати Україну у вигляді маріонеткового президента, маріонеткової влади тощо", - сказав політик.

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На думку Ющенка, запасною програмою Путіна є розколоти Україну – за умови, якщо перший план не вдається.

"Якщо тобі не вдається все українське поле, відкуси половину. Але половина не відкушується. Бо Крим береться темою сепаратизму чи етнічним складом. І ще треба багато працювати, щоби ми говорили про цінності як про націю в цій частині регіону", – уточнив він.

"План номер два, на жаль, зараз реалізується. І те, що відбувається в Херсоні, – це друга серія. Херсон, Харків, Луганськ, Донецьк – це найбільш вразливі зараз точки цього напруженого моменту", – зазначив Віктор Ющенко.