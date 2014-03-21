Росія поки не буде вводити санкції проти США і візовий режим з Україною

На зустрічі міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Київ продовжує робити суперечливі заяви щодо стосунків з Росією, повідомляють РИА Новости.

"Зокрема, прозвучали заяви про те, що вони чи то закривають, чи то "підвішують" свою участь у Співдружності Незалежних Держав і збираються вводити візовий режим у відносинах з Росією. У цій ситуації, якщо це станеться, ми теж Вам доповімо наші пропозиції", - сказав глава МЗС.

"Що стосується першого випадку - американських санкцій і що стосується другого - введення візового режиму з боку України думаю, ми повинні поки утриматися від відповідних кроків", - підкреслив Путін.

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"Насамперед, це стосується візового режиму з Україною, тому що в разі введення нами візового режиму з Україною постраждають взагалі ні в чому неповинні мільйони українців, які живуть у злиднях, працюючи в Росії, заробляють невеликі гроші для підтримки сімей. Не треба цього робити", - зазначив глава російської держави.