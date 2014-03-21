Тимошенко вважає підписання Угоди з ЄС другою перемогою Майдану

Як повідомляє сайт Тимошенко про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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"Україна повертається в європейську родину. Політичну частину угоди про асоціацію України з ЄС сьогодні підписано. Це друга перемога Майдану", - вважає Тимошенко.

У повідомленні нагадується, що Європейський Союз планував підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі (Литва) у листопаді 2013 року. Проте режим Януковича відмовився від підписання цього документу, що призвело до початку студентського протесту на Майдані Незалежності у Києві.

30 листопада 2013 року студентську акцію протесту жорстоко розігнали бійці спецпідрозділу МВС «Беркут». Наступного дня, 1 грудня 2013 року, на підтримку студентів з вимогою покарати винних у силовому розгоні акції на центральну площу Києва та інших міст України вже вийшли понад 1 млн громадян. З того моменту акція протесту набула наймасовішого характеру за всі роки Незалежності України. Внаслідок її Януковича було усунено від влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, Україна та Європейський Союз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.