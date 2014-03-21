Сьогодні Росія опинилася у фактичній ізоляції - МЗС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Сьогодні Росія опинилися у фактичній ізоляції і перетворилася на державу-парію”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що провідні держави світу, ЄС та США продовжують запроваджувати санкції проти Російської Федерації. Перебийніс зазначив, що міжнародна спільнота знаходиться повністю на боці України.

“Ми отримуємо широкомасштабну підтримку у різній формі - від прямої фінансової підтримки, відкриття ЄС в односторонньому порядку своїх ринків для українських товарів та інших заходів - до політичних заяв про безумовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та перспективи членства нашої держави в ЄС”, - казав Перебийніс.

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Він зазначив, що останнє рішення Російської Федерації, а також низка висловлювань російських можновладців свідчать про те, що цивілізаційна прірва між Росією та рештою світу продовжує поглиблюватись .

“Те, що дозволяють і те, що роблять сьогодні в Москві, не дозволяли собі навіть найжорсткіші диктатури світу. Вони могли зневажати власний народ і навіть тримати його за дурнів, але зневажати і тримати за дурнів весь світ не наважувались, оскільки знали, що отримають гідну відсіч. При цьому агресор і окупант іще насмілюється повчати інші держави, як їм слід жити, який їм мати державний устрій та як захищати своїх громадян”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що сьогодні ні в кого немає сумнів в тому, що Росія вкрала частину території України і тепер історично намагається переконати весь цивілізований світ у правомірності своїх дій.

“Однак крадіжкою території вона не обмежилась. Російська сторона продовжує красти українську власність - нерухомість, військові об'єкти, зброю, кораблі. Вона опустилась до найгіршого - залякування, тиску, викрадення та вбивства українських громадян, які активно виступали на захист територіальної цілісності України”, - сказав Перебийніс.

“Очевидно, зовсім “відпустивши гальма”, Російська Федерація увірувала, що її дії залишаться безкарними. Але вона глибоко помиляється”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

Після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума РФ ухвалила рішення про анексію Криму.

Сьогодні, 21 березня, Рада Федерації Росії одностайно схвалила закон про анексію Криму і Путін його підписав.

Країни Європейського Союзу, США, Канада, Японія і Австралія заявили, що не визнають анексію Криму і запровадили санкції стосовно російських і кримських чиновників за дії з відторгнення Криму від України.