ПАРЄ може переглянути повноваження делегації РФ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на повідомлення прес-служби асамблеї.

У документі наголошується, що ПАРЄ на весняній сесії з 7 по 11 квітня у Страсбурзі ”обговорить пропозицію про перегляд раніше затверджених повноважень делегації РФ у зв`язку наявністю істотних підстав і може провести екстрені дебати”.

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Остаточне рішення із запропонованої парламентарями пропозицією буде прийнято на засіданні статутного органу ПАРЄ-Бюро в перший день роботи весняної сесії 7 квітня.