Британія готова допомогти повернути Україні із своїх офшорів виведені активи – посол

Про це повідомила у п’ятницю прес-служба Генеральної прокуратури за результатами зустрічі виконувача обов’язків генпрокурора Олега Махніцького і посла Великої Британії в Україні Саймона Сміта.

Як зауважив посол, «ретельний збір доказової бази, що допоможе ідентифікувати викрадені кошти, на сьогодні є пріоритетом – її створення дозволить сформувати орієнтовний графік повернення цих активів». На думку посла, розслідування варто проводити у світових фінансових центрах з податковими пільгами для іноземного капіталу, зокрема, також на Британських Віргінських островах, у Гібралтарі тощо.

Виконувач обов’язків генпрокурора Олег Махніцький наголосив на тому, що проблема повернення привласнених злочинним шляхом коштів нерозривно пов’язана з відновленням довіри громадян України до правоохоронних органів та судової системи в цілому. За словами очільника відомства, «у нас обмаль часу, треба діяти без зволікань».

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В. о. генерального прокурора повідомив, що слідство вилучило великий масив документації щодо вкрадених коштів, хоча значна його частина була пошкоджена або знищена. Олег Махніцький висловив надію на допомогу британських колег у відновленні носіїв інформації, що містять докази злочинних дій колишнього керівництва держави.