«Правий сектор» оголосив про створення однойменної партії

У Києві оголошено про створення політичної партії «Правий сектор».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на з’їзді політичної партії “Українська національна асамблея” (УНА) та низки громадських організацій.

Як розповів на прес-конференції член проводу “Правого сектору” Андрій Денисенко, на сьогоднішньому з`їзді було прийнято рішення про створення політичної партії «Правий сектор».

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Партію створено на базі партії “Українська національна асамблея” та низки громадських організацій. УНА пройде процес перереєстрації в зв`язку з перейменуванням в “Правий сектор”. Лідером “Правого сектору” обрано Дмитра Яроша.

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“Було створено політичну партію “Правий сектор”. Це відбулося на юридичній і кадровій базі “Української національної асамблеї”, яка була перейменована на “Правий сектор”. До складу цієї партії увійшли інші націоналістичні групи, які підтримують рух “Правий сектор”. Лідером обрано Дмитра Яроша”, - сказав Денисенко.