Юрій Лужков запросив до Москви мерів облцентрів зі Сходу України

У Москві 16 січня під керівництвом голови Організаційного комітету форуму "Мегаполіс XXI століття", мера Москви, президента Міжнародної асамблеї столиць Юрія ЛУЖКОВА відбулося засіданні Оргкомітету форуму "Мегаполіс XXI століття", для участі в якому були запрошені мери й 7 українських міст: Запоріжжя, Дніпропетровська, Луганська, Харкова, Херсона, Миколаєва та Донецька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького міськвиконкому із посиланням на мера Запоріжжя Євгена КАРТАШОВА, на засіданні обговорювалися не тільки питання, що стосуються проведення форуму "Мегаполіс ХХІ століття" (який, за попередньою домовленістю, відбудеться в Москві в березні 2008 року), але й проблеми ЖКГ.

"Як зазначив запорізький міський голова, москвичі навели лад у ЖКГ, й у них є чому повчитися. Під час робочої зустрічі московський мер Юрій ЛУЖКОВ розповів українським колегам про перехід від великих торгових центрів до невеликих магазинів, де можна замовити продукти й одержати їх із доставкою додому. Будівництво магазинів у 100 метрах від дому, де можна купити будь-яку продукцію з каталогу, в якому представлено до 10 тисяч найменувань, дозволить розвантажити магістралі й не створювати пробки на дорогах. За словами Є.КАРТАШОВА, оргкомітет ставить перед собою завдання узагальнити кращий досвід із організації комунального господарства, тепло- й водопостачання, розвитку міської інфраструктури, залучення інвестицій і рекомендувати його містам-членам МАМ", - повідомили в прес-службі.

Довідка УНІАН, Запоріжжя - повноправний член "Міжнародної асамблеї столиць і великих міст (МАМ)" із жовтня минулого року. 28 вересня 2007 року запорізький мер Євген КАРТАШОВ під час звітної сесії Міжнародної асамблеї столиць і великих міст, яка проходила в Уфі, подав заяву про вступ до Асамблеї. Рішення про вступ виконавчого комітету Запорізької міської ради у МАМ прийняли місцеві парламентарії. Вважається, що участь у Міжнародній асамблеї столиць і великих міст відкриває нові можливості для торговельно-економічної та культурної співпраці з найбільшими містами колишнього Радянського Союзу й значно підвищує імідж міста на міжнародній арені.