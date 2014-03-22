СБУ затримала лідера сепаратистського «народного ополчення Донбасу»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.

Також у прес-центрі зазначили, що Чумаченку висунуто офіційну підозру у підготовці до вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

«У затриманого вилучено матеріали, які свідчать про наміри сьогодні під час проведення масового заходу у Донецьку закликати учасників до незаконних дій, зокрема до силового захоплення приміщення обласної державної адміністрації», - говориться в повідомленні.

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Також встановлено, що правопорушник планував проголосити себе «народним губернатором».

Судом затриманому буде обрано міру запобіжного заходу.