СБУ затримала лідера сепаратистського «народного ополчення Донбасу»
Служба безпеки України відповідно до рішення суду у м.Донецьку затримала лідера так званого «народного ополчення Донбасу» Михайла Чумаченка.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.
Також у прес-центрі зазначили, що Чумаченку висунуто офіційну підозру у підготовці до вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
«У затриманого вилучено матеріали, які свідчать про наміри сьогодні під час проведення масового заходу у Донецьку закликати учасників до незаконних дій, зокрема до силового захоплення приміщення обласної державної адміністрації», - говориться в повідомленні.
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Також встановлено, що правопорушник планував проголосити себе «народним губернатором».
Судом затриманому буде обрано міру запобіжного заходу.