У Севастополі українські вояки очікують на штурм з боку окупантів

Про це з посиланням на заяву ЦІПсО повідомила журналіст Наталка Гуменюк.

"Практично єдиною військовою частиною, що зберігає вірність присязі народу України, залишається Центр інформаційно-психологічних операцій ВМСУ. Ніхто з офіцерів цього підрозділу спеціального призначення не переметнувся на бік окупантів, незважаючи на два загрозливих ультиматуму. Сьогодні ввечері офіцери частини очікують вирішального штурму. На чолі зі своїм командиром Центр готовий стояти до кінця", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням УП, 80% персоналу готові до негайної евакуації та продовження своєї діяльності на материку у разі, якщо таке рішення буде прийнято головнокомандуванням Збройних сил України.