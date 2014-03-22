У Сімферополі поховали загиблого від рук окупантів прапорщика Кокуріна

На церемонії прощання була присутня делегація Генерального штабу Збройних Сил України на чолі із заступником начальника Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України полковником Олегом Дідківським, товариші по службі та друзі.

Від імені керівництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України полковник Олег Дідківський висловив слова глибокого співчуття рідним та близьким загиблого.

Поховали Сергія Кокуріна на міському кладовищі Сімферополя.

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Прапорщик Сергій Вікторович Кокурін, росіянин за національністю, героїчно загинув 18 березня 2014 року, виконуючи службовий обов’язок на спостережній вежі під час штурму 13-го фотограмметричного центру Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України у місті Сімферополь.