Лавров пообіцяв Дещиці, що Росія не нападе на Східну Україну

"Сторони обмінялися позиціями та оцінками щодо нинішньої кризи в українсько-російських відносинах та російської агресії в Криму.Зокрема, в.о. Міністра А.Дещиця висловив протест щодо рішення російської сторони про анексію території Криму та запевнив, що Україна продовжує розглядати Крим як невід'ємну частину своєї території", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Також, за даними дипломатичного відомства, сторонами була досягнута домовленість про недопущення подальшої ескалації ситуації в Криму, а також у східних і південних областях України, яка могла б призвести до людських жертв.

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Лавров, у свою чергу, запевнив, що Росія не має наміру використовувати військову силу в східних і південних областях України.

Також глави МЗС домовилися про проведення екстрених консультацій на рівні Міністерств закордонних справ та Міністерств оборони двох країн у разі загострення ситуації.