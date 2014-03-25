Провокатори в Криму використовують крадені бланки українських паспортів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Держприкордонслужби Микола Литвин, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожМедведєв розповів, коли в анексованому Криму завершать видавати російські паспорти

“Дійсно, по оперативним каналам надходить оперативна інформація, і ми працюємо в напрямку щодо унеможливлення потрапляння дестабілізуючих груп з використанням українських паспортів”, - сказав Литвин.