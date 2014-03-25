Провокатори в Криму використовують крадені бланки українських паспортів
12:20, 25 березня 2014Політика
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У Держприкордонслужбі заявляють про наявність оперативної інформації щодо використання викрадених в Криму бланків українських паспортів групами провокаторів.
Провокатори користуються краденими бланками паспортів / Wikipedia
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Держприкордонслужби Микола Литвин, відповідаючи на запитання журналістів.
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“Дійсно, по оперативним каналам надходить оперативна інформація, і ми працюємо в напрямку щодо унеможливлення потрапляння дестабілізуючих груп з використанням українських паспортів”, - сказав Литвин.
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